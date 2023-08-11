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        Mersin'de tefeci operasyonu; 2 gözaltı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 07:41
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        Mersin'de tefeci operasyonu; 2 gözaltı
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de tefecilik yaptığı suçlamasıyla 2 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 kişinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığını belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından KOM ekiplerince bir iş yeri ve iki eve eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-08-11 07:40:13

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