Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı (2)

9 KİŞİ YAKALANDI

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye gelip Mersin'de kaldığı yönünde bilgiler bulunan V.A., A.Ş.U. ve H.K. yakalandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde kutlanan ve terör örgütünün propagandasına dönüşen nevruz kutlamasına katıldığı tespit edilen, terör örgütünün faaliyetlerini diri tutmak ve motive etmeyi amaçlayan C.G. ve J.H., terör örgütünün geçen yıllarda yaptığı yasa dışı eylem ve etkinliklere katılan S.I., terör örgütünün Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eyleminin sözde yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta eylem arayışında olabileceği yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan H.H., Ş.O., M.T., H.O. ve H.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 9 kişi yakalandı, çok sayıda dijital ve görsel materyal ele geçirildi, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-08-11 10:12:41