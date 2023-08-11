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        Mersin'de deniz kaplumbağalarının denize yolculuğu başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:39
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        Mersin'de deniz kaplumbağalarının denize yolculuğu başladı
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        Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesi Alata Sahili'nde yuva yapan caretta caretta ile chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının bıraktığı yumurtalardan çıkan yavrular, denizle buluştu.

        Caretta caretta ile chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezleri arasında yer alan Mersin'de; yumurtalardan çıkan yavrular, Alata Sahili'nde deniz ile buluşmaya başladı. Bu yolculuğu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da takip etti. 200 bin yavrunun deniz ile buluşmasını beklediklerini belirten Vali Pehlivan, "Yuvalarından çıkan minik kaplumbağalar, denize doğru koşar adımlar ile doğal yaşama ilerledi. Dünya üzerinde 8 ayrı deniz kaplumbağası türü var. Bunun 5 tanesi Akdeniz sahilinde bulunurken, 2 tür olan chelonia mydas ve caretta caretta, Mersin sahilinde yer alıyor. Kentimizde 4 ayrı noktada yumurtlama ve yuvalama merkezi bulunuyor. Buralar, koruma ve sit sahalarıdır. Kaplumbağalar, buralara geliyor ve yumurtlamalarını yapıyor. Anamur, Silifke, Alata ve Akdeniz Kazanlı sahilinde bu yumurtlama merkezleri var. Yılda 200 bin yavru kaplumbağa, bu yuvalardan çıkıyor ve Akdeniz'e doğru yol alıyor" dedi.

        'SAHİLLERİMİZDE IŞIKLANDIRMA YAPTIRMIYORUZ'

        Deniz kaplumbağalarının sağlığı ve güvenliği için sahillere ışıklandırmalar yaptırmadıklarını anlatan Vali Pehlivan, "Yavru deniz kaplumbağalarının gece saatinde ay ışığının aydınlığı ile denizle buluşmasına şahitlik yaptık. Kaplumbağalarımızın sağlığı ve güvenliği için sahillerimizde ışıklandırmalar yaptırmıyoruz. Bu kaplumbağalarımız koruma altında olduğu için; bizler de sorumluluklarımızı ilgili kurumlarımız ile yerine getiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

        2023-08-11 12:38:21

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