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        Ecza teknisyeni ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 22:41
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        Ecza teknisyeni ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu
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        Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde ecza teknisyeni Mahmut Cenik (48), ormanında vücudunun çeşitli yerllerinden silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. 

        Olay, bugün ilçeye bağlı Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Ormanı'nda meydana geldi. İlçede 30 yıldır eczanede teknisyen olarak çalışan Mahmut Cenik'ten haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Emniyetin yaptığı teknik çalışma sonunda ecza teknisyeni iki çocuk babası Cenik'in cansız bedeni ve aracı ormanlık alanda bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Cenik'in, ateşli silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğünü tespit edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Cenik'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Cinayetle ilgili özel ekip kuran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Okan ÇALIŞKAN

        2023-08-11 22:40:48

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