Ormanda silahla vurulmuş cesedi bulunan ecza teknisyeni toprağa verildi
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ormanda silahla vurularak öldürülmüş cesedi bulunan ecza teknisyeni Mahmut Cenik (48), toprağa verildi.
Tarsus´ta 30 yıldır eczanede teknisyen olarak çalışan Mahmut Cenik'ten haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Dün emniyetin yaptığı teknik çalışmayla 2 çocuk babası Cenik'in, Yunusemre Mahallesi Karabucak Ormanı'nda aracı ve cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Mahmut Cenik'in, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edildi.
Mahmut Cenik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cinayetle ilgili özel ekip kuran polis, soruşturmaya çok yönlü sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-08-12 17:36:27