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        Mersin'de dalgalı denizde 1 kişi boğuldu, 1 kişi de kayıp

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:53
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        Mersin'de dalgalı denizde 1 kişi boğuldu, 1 kişi de kayıp
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        Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

        Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana'nın Tuzla Mahallesi arasında denize giren 68 yaşındaki Necati Kışoğlu ile 30 yaşındaki Ramazan Balyoz aşırı dalga nedeniyle denizde çırpınmaya başladı. Sahildeki diğer vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen su altı arama ekipleri Necati Kışoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ramazan Balyoz'u ise arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

        2023-08-14 20:52:08

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