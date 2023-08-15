Mersin'de FETÖ/PDY soruşturmasına 1 tutuklama

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'deki FETÖ/PDY soruşturmasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 11 Ağustos'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişiden 8'i yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2023-08-15 11:41:32