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        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı 

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:47
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı 
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 200 bin adet boş makaron, 354 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)FOTORAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-08-15 11:46:48

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