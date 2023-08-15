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        Tarsus'ta denizde kaybolan Ramazan'ın da cesedine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:52
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        Tarsus'ta denizde kaybolan Ramazan'ın da cesedine ulaşıldı
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        Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün serinlemek için girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan Necati Kışoğlu´nun (68) ardından Ramazan Balyoz'un (30) da cansız bedenine ulaşıldı.

        Mersin´in Tarsus ilçesi ile Adana'nın Tuzla Mahallesi arasındaki bölgede dün, denize giren Necati Kışoğlu (68) ile Ramazan Balyoz, dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Kışoğlu ve Balyoz, gözden kayboldu. Sahildeki tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla dün Kışoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

        Devam eden arama çalışmalarında bir gün sonra Balyoz'un da cansız bedenine ulaşıldı. Balyoz'un cansız bedeni denizden çıkartılırken, ailesi sinir krizi geçirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

        2023-08-15 12:51:13

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