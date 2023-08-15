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        ÇBK sezon hazırlığını sürdürüyor

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:03
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        ÇBK sezon hazırlığını sürdürüyor
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) Geçen sezon Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırarak kentte getiren Çukura Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken fiziksel ölçümleri de yapıldı.

        Türkiye'yi geçen sene olduğu gibi bu senede yine Avrupa´da temsil edecek olan Çukura Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, aynı hedeflerine ulaşmak için bu sezon iddialı bir şekilde hazırlanıyor. ÇBK 2023-2024 sezonu hazırlıklarını kulüp tesislerinde devam eden çalışmalarda oyuncular günde çift idman yaparak sezona bileniyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçen ÇBK'li oyuncular bu kez de, Dr. Hilmi Karadeniz gözetiminde fiziksel ölçümlerine girdi. Testte, ÇBK'lı oyuncular adale, eklem, sakatlık, denge, kas gücü, duruş ve sakatlı riskleri kontrol edildi.

        Test sırasında sporcularla ilgilenerek bilgi alan Dr. Hilmi Karadeniz, yapılan testlerin sezon boyunca yapılacak olan antrenmanların da haritasını belirleyeceğini belirterek, "Yapacağımız analizlerle sporcularımızın hem sakatlık yönünden hem de riskli olan adalelerini, eklemlerini test edeceğiz. Hem de antrenörlerimizin kuvvet programlarından doğru yolu sağlamaları için geniş bir program uygulayacağız. Bugün yapacağımız analizlerin sonunda tüm sporcularımızın bilimsel temelde, dünya standartlarında; denge, kas gücü, duruş gibi sakatlı riski olan bölgelerini tespit edip sezon içinde bu bölgelerin en az şekilde sakatlanmaları için bir antrenman programı oluşturacağız" dedi. (DHA)FOTORAFLIDHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-08-15 16:02:52

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