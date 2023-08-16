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        Mersin´de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 06:51
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        Mersin´de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN´de 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü fiziki ve teknik takibi operasyonla noktaladı. Ekipler yaptıkları çalışmada gençleri zehirlemeye çalışan `torbacı´ olarak tabir edilen 35 sokak satıcısının yakalanması için öneceden belirlenen 33 adrese operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat Polisleri'nin yanı sıra, dron ve Narkotik Dedektör Köpekleri'nin de bulunduğu 260 personel katıldı. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken kent genelindeki adreslerde aramalara sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-08-16 06:50:53

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