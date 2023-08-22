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        Yeni Mersin İdman Yurdu, kulübe başkan arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:13
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        Yeni Mersin İdman Yurdu, kulübe başkan arıyor
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        Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu'nda başkan Metin Saltık istifa etti. Kulüp basın sözcüsü Halim Yiğit, yeni başkan gelmediği takdirde maçlara çıkılmayacağını açıkladı.

        Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği TFF 3'üncü Ligi şampiyon bitirerek TFF 2'nci Lige yükselen Yeni Mersin İdman Yurdu'nda başkan Metin Saltık istifa etti. Geçtiğimiz hafta içerisinde istifasını açıklayan Saltık, kulübü yeni başkana borçsuz bir şekilde bıraktığını açıkladı. Saltık istifasında, "Şehir büyüklerimin ve dinamiklerinin ilgisizliği ve üzerimde oluşan yalnızlık hissiyatı beni Kulüp Başkanlığından istifa etmek zorunda bırakmıştır. Geldiğimiz noktada şanına yakışır, 2'nci Ligde bir İdman Yurdu'nu 100 yıllık bir ayıbı ortadan kaldırarak, üzerinde adının olduğu bir tesisi ve store mağazasını Mersin'e armağan etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Giderken arkamda borçsuz ve tertemiz bir İdman Yurdu bırakıyorum. Buraya kadar yüzümün akıyla taşıdığım bayrağı daha yukarılara taşıyacak olan, sorumluluk alacak kişilere şimdiden başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

        'KULÜBE TALİP ÇIKMADI'

        İstifanın ardından kulüp basın sözcüsü Halim Yiğit, süreç hakkında açıklama yaptı. Yiğit yaptığı açıklamada, "2022-2023 sezonuna Yeni Mersin İdman Yurdu unvanıyla kazanılan şampiyonlukla 2'nci Lige merhaba dedik. Geldiğimiz noktada Yeni Mersin İdman Yurdu´muz hak ettiği üst liglere bir adım daha yaklaşarak 2'nci Lige adını yazdırdı. Bu mücadelede, emeği geçen başta taraftarlarımız olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak gelinen noktada Kulüp Başkanımız Sayın Metin Saltık, geçen sezonun bitimiyle beraber, 2'nci Ligde başarılı bir takım oluşturmak amacıyla başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere destek talebinde bulunmuş ancak yeterli destek, sahiplenme ve ilgiyi görememiş, yalnızlık hissinin de etkisiyle mücadele gücünü yitirmiş, yorulmuş ve Kulüp Başkanlığını bırakmaya karar vermiştir.  Bu hafta sonu Bursa deplasmanında ilk maçımıza çıkmamız gerekiyor. Başkanımızın istifasını açıklamasının ardından bir hafta geçmesine rağmen halen kimse talipli olmamış ve ilgi göstermemiştir. Kulübü alacağı belirtilen, basında adı geçen kişilerle bir temasımız olmamış, dolayısıyla haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takım müsabakaya çıkmadığında meydana gelecek olumsuzluklardan endişe duymaktayım. Vakit, onurumuz, gururumuzun, markamız ve ortak değerimiz Yeni Mersin İdman Yurdumuza artık sahip çıkma vaktidir. Yarın geç olmadan, büyük emeklerle buraya kadar taşınan İdman Yurdu´muza Kent Dinamiklerimizin sahip çıkması kaçınılmazdır" dedi.

        Yiğit ayrıca kulübün transfer yasağının olmadığını söyledi. (DHA)

         DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

        2023-08-22 14:11:14

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