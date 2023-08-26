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        Osmaniyeli uzman çavuş, şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:14 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:15
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        Osmaniyeli uzman çavuş, şehit oldu
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        Mehmet DOĞANEREfendi ERKAYIRAN/MERSİN, OSMANİYE, (DHA)PENÇEKilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan ailesi ile Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan eşi Beyza Torun´a verildi.

        Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu. Acı haber, Mersin'in Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu tarafından ilçede oturan eşi Beyza Torun'a verildi. 1 çocuk babası Torun'un memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki babaevine de Türk bayrakları asıldı. Torun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu. 

        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, yarın Kadirli ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER-Efendi ERKAYIRAN

        2023-08-26 17:13:41

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