Terminalde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, bekleme salonuna daldı
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de otobüs terminalinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yolcu bekleme salonuna daldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Mersin şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Peronda sürücüsünün fren yerine gaza bastığı 46 ADZ 841 plakalı hafif ticari araç, yolcu bekleme salonuna daldı. Camı kıran araç, içerideki masa ve sandalyelere çarptı. Sürücü kazada yara almazken, araçta ve bekleme salonunda hasar oluştu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2023-08-27 10:45:55