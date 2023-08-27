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        Terminalde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, bekleme salonuna daldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:47
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        Terminalde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, bekleme salonuna daldı
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        Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de otobüs terminalinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yolcu bekleme salonuna daldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün Mersin şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Peronda sürücüsünün fren yerine gaza bastığı 46 ADZ 841 plakalı hafif ticari araç, yolcu bekleme salonuna daldı. Camı kıran araç, içerideki masa ve sandalyelere çarptı. Sürücü kazada yara almazken, araçta ve bekleme salonunda hasar oluştu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

        2023-08-27 10:45:55

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