Mersin'de 2 gündür kayıp olan engelli, sulama kanalında ölü bulundu

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu zihinsel engelli Caner Kaplan´ın (30), sulama kanalında cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz sürüklenen bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri, suda sürüklenen kişinin öldüğünü belirleyerek sudan çıkardı. Ekiplerin yapmış olduğu incelemede cesedin 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Caner Kaplan´a ait olduğu belirlendi. Kaplan´ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-08-27 23:05:03