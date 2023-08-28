Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de atık yağ geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü bilgisine ulaştı. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2023-08-28 09:49:36