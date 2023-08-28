Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Karaman'daki cinayetin faili, 16 yıl sonra Mersin'de yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:36 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'daki cinayetin faili, 16 yıl sonra Mersin'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)KARAMAN'da 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan kavgada M.K.'yi tabancayla vurarak öldüren Mustafa Koçak (50), Mersin'de yakalandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karaman'da 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.K.'yi öldüren Mustafa Koçak'ın sahte kimlikle Erdemli ilçesinde yaşadığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanmamak için tarım işçisi olarak çalışan Koçak'ın aynı zamanda diyaliz hastası olduğu, başkasına ait kimlikle tedavi gördüğü belirlendi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

        2023-08-28 11:35:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karaman'da cinayetle ilgili aranan zanlı 16 yıl sonra Mersin'de yakalandı
        Karaman'da cinayetle ilgili aranan zanlı 16 yıl sonra Mersin'de yakalandı
        Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiril...
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiril...
        Mersin'de 2 gündür kayıp olan engelli, sulama kanalında ölü bulundu
        Mersin'de 2 gündür kayıp olan engelli, sulama kanalında ölü bulundu
        Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın otogarın bekleme salonuna gi...
        Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın otogarın bekleme salonuna gi...
        Mersin'de 6 kilo 915 gram esrar ele geçirildi
        Mersin'de 6 kilo 915 gram esrar ele geçirildi