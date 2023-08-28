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        Zihinsel engelli Caner'in cenazesini polisler kaldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:00
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        Zihinsel engelli Caner'in cenazesini polisler kaldırdı
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        Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında cesedi bulunan zihinsel engelli Caner Kaplan'ın (30) cenazesini, Bölge Trafik Amirliği'ne bağlı polis ekipleri kaldırdı. 

        Olay, ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz sürüklenen bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri, suda sürüklenen kişinin öldüğünü belirleyerek sudan çıkardı. Ekiplerin yapmış olduğu incelemede cesedin 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Caner Kaplan´a ait olduğu belirlendi. Kaplan´ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Polis kıyafetleri giyen ve Tarsus'ta 'Polis Caner' olarak bilinen Kaplan'ın cenazesi Tarsus Şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaplan'ın tabutunu Bölge Trafik Amirliği'ne bağlı polis ekipleri taşıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin Okan ÇALIŞKAN

        2023-08-28 21:58:33

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