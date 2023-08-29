Mersin World Challenge Cup'a ev sahipliği yapıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de, 6'ncı Artistik Cimnastik Cimnastik Dünya Kupası (World Challenge Cup) düzenlenirken, 25 ülkeden gelecek olan sporcular dereceye girmek için mücadele edecek.

6'ncı Artistik Cimnastik Cimnastik Dünya Kupası, Türkiye Cimnastik Federasyonu ev sahipliğinde, 1-3 Eylül tarihleri arasında Mersin Cimnastik Salonu'nda gerçekleşecek. Aralarında; Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fas, Hırvatistan, Finlandiya, İngiltere, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, İsveç, Ürdün, Kanada, Katar, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Slovenya, Sırbistan, Tayvan, Özbekistan ve Yemen gibi 25 ülkeden 102 sporcu katılıyor.

Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımını, erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-08-29 17:57:37