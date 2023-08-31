Mutfak penceresinden girdikleri ofisten 600 bin lira değerinde elektronik eşya çaldılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de girdikleri ofisten yaklaşık 600 bin lira değerinde dron, tripot, 4 bilgisayar ve monitör çalan R.Ö. ve İ.Y. ile suç ortakları taksici M.A. yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mezitli ilçesinde müteahhitlik ofisine mutfak penceresinden giren şüpheliler, yaklaşık 600 bin lira değerinde dron, tripot, 4 bilgisayar ve monitör çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu fark ederek polise bildirdi. İş yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ofisi ve kaçış istikametindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin, farklı kentlerden gelen R.Ö., ve İ.Y. ile taksici M.A. olduğu belirlendi. Ekipler, kaçma hazırlığındaki şüphelileri kaldıkları otelden ayrıldıkları sırada yakalayarak gözaltına alındı.

TAKSİ DURAĞININ ARKASINDA SAKLAMIŞLAR

Emniyette sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf ederken, anlaştıkları M.A.'nın taksisi ile çalınan malzemelerin taşındığı, bir kısmının da taksi durağının arkasında saklandığı ortaya çıktı.

İfadelerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, çalıntı elektronik eşyalar ise satılan kişilerden temin edilerek sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2023-08-31 11:57:18