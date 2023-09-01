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        İnsan saçı kaçakçılarına havalimanlarında operasyon

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:00
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        İnsan saçı kaçakçılarına havalimanlarında operasyon
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        İSTANBUL DHA İSTANBUL ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram insan saçı ele geçirildi.

        İlk operasyonun adresi İstanbul Havalimanı oldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Tahran'dan gelen İran uyruklu bir yolcu şüpheli olarak belirlenerek takip altına alındı. Şüpheli yolcuyu uçaktan inişinden itibaren fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi gümrük salonundan Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurarak eşya kontrolü başlattı. Şüphelinin beraberindeki valizlerin x-ray taramasından geçirilmesiyle tarama görüntüleri sonucu valizlerde şüpheli yoğunluk olduğu görüldü. Söz konusu durum üzerine ekipler detaylı arama başlattı ve valizlerden 33 kilogram ağırlığında gerçek olduğu tespit edilen insan saçı çıktı. 

        Yürütülen ikinci operasyonda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli ekipler devredeydi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcuyu takibe alan ekipler, yolcuyu gümrük salonundan çıkmak üzereyken durdurdu. Şüphelinin x-ray taraması yapılan valizlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine fiziki arama başlatıldı. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince titizlikle yürütülen iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram gerçek saç ele geçirilirken, ticari faaliyetlere konu olduğu bilinen saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. (FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Mersin

        2023-09-01 10:59:40

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