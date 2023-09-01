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        Akdeniz'de balıkçılar gün sayıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:28
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        Akdeniz'de balıkçılar gün sayıyor
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        Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 15 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira bismillah' demeyi bekleyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamladı. Mersin Balık Pazarı Derneği Başkanı Adnan Polat, sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının dip yapacağını söyledi.

        Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 15 Eylül'de sona eriyor. Sezonun kapanmasının ardından teknelerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren balıkçılar, bir yandan da ağlarını tamir etti. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, gırgır tekneleri ve trollerle ava çıkmaya hazırlanan balıkçılar, bu yıl da av sezonunun bereketli geçmesini bekliyor.

        'BALIKÇILAR YASAĞA UYDU'

        Mersin Balık Pazarı Derneği Başkanı Adnan Polat, sezonun açılmasıyla, tezgahlarda balık bolluğu yaşanacağını kaydederek, "Karadeniz ve Marmara'da 1 Eylül'de av yasağı kalkarken, Akdeniz'de ise hava sıcaklığı nedeniyle 15 Eylül'de kalkıyor. Hatta biz bunun ileriki sezonlarda 1 Ekim'e kadar uzatılmasını talep edeceğiz. Çünkü Akdeniz'de aşırı bir sıcak var ve bu da balığın çıkarken telef olmasına neden oluyor. Bu 6 aylık yasak döneminde balıkçılarımız yasağa uydu. Balıkların yumurtlama dönemi bu aylar. 12 milden sonrası için bir serbestlik vardı. Oradan gelen balıklar tezgahlarımız da yer aldı ama sezondaki kadar olmaz" dedi.

        Yasağın kalkmasıyla fiyatların ucuzlayacağını kaydeden Polat, "Halkımız, yasağın kalkmasıyla birlikte ucuz balığa ulaşacak. Özellikle halkımız eylül, ekim, kasım aylarını iyi değerlendirsinler. Balığın bol olduğu ve fiyatlarının dip yaptığı aylardır. Yılbaşından sonra fiyatlarla artış meydana gelebiliyor. Fazla fazla alıp dolaplarına koysunlar. Dondurucuya attıklarında 4-5 ay kalabilir. Her sezon olduğu gibi verimli bir sezon bekliyoruz. Bol bereketli bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER

        2023-09-01 12:26:34

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