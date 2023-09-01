Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de başladı 

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı. 25 ülkeden gelen 97 sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3 Eylül Pazar gününe kadar Mersin Cimnastik Salonu'nda gerçekleşecek. Müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fas, Hırvatistan, Finlandiya, İngiltere, Çin-Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, İsveç, Ürdün, Kanada, Katar, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Slovenya, Sırbistan, Tayvan, Özbekistan ve Yemen 'den toplam 97 sporcu katılacak.

Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nı erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek.

6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarıştı. Dünya Kupası 3 Eylül'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıştan detaylar

Podyumdaki sporculardan detaylar

Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-09-01 18:19:12