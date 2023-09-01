Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de başladı 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de başladı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı. 25 ülkeden gelen 97 sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

        6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3 Eylül Pazar gününe kadar Mersin Cimnastik Salonu'nda gerçekleşecek. Müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fas, Hırvatistan, Finlandiya, İngiltere, Çin-Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, İsveç, Ürdün, Kanada, Katar, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Slovenya, Sırbistan, Tayvan, Özbekistan ve Yemen 'den toplam 97 sporcu katılacak. 

        Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nı erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek. 

        6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarıştı. Dünya Kupası 3 Eylül'de sona erecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Yarıştan detaylar

        Podyumdaki sporculardan detaylar

        Genel detaylar 

        DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-09-01 18:19:12

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Mersin'de polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı
        Mersin'de polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı
        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Halil Cerit oldu
        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Halil Cerit oldu
        Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
        Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
        Kaplumbağaların Akdeniz ile buluştuğu kumsalda hedef 2 bin 500 yavru çıkışı
        Kaplumbağaların Akdeniz ile buluştuğu kumsalda hedef 2 bin 500 yavru çıkışı
        Akdeniz'de balıkçılar gün sayıyor
        Akdeniz'de balıkçılar gün sayıyor
        Silifke'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
        Silifke'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi