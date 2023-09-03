Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de deprem yardımlarını satan şüphelilere operasyon: 1 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de deprem yardımlarını satan şüphelilere operasyon: 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de depremzedeler için yurt dışında toplanan yardım malzemelerin bir bölümünü internet üzerinden sattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mersin Valiliği, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından toplanan yardım malzemelerini satan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremler sonrasında yurt dışında toplanan ve gemilere yüklenerek deniz yolu ile farklı tarihlerde Mersin Limanına gönderilen ayni yardımların teslim alınmasının ardından tasnifleri yapılmak suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere deprem afeti yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depolara intikal ettirilmesi, afet yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depoların dolu olması durumunda ise gelen yardım malzemelerinin Mersin İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlara ait depolara sevk edilmesi uygulaması kapsamında; 25 Ağustos tarihinde gelen yardım malzemelerinin bir kısmı Tarsus Belediyesi´ne teslim edilmiştir. Bahse konu yardım malzemelerinin 01 Eylül tarihinde internet üzerinden satıldığına dair ihbar alınması üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen D.K., S.T. ve A.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, U.T. isimli şahıs tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderilmiştir. Konuya ilişkin olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-09-03 18:52:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda yer aletinde mill...
        Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda yer aletinde mill...
        Mersin'de yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i t...
        Mersin'de yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i t...
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Milli sporcu Ahmet Önder, Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Ku...
        Milli sporcu Ahmet Önder, Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Ku...
        Mersin'deki Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu sürüyor
        Mersin'deki Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu sürüyor