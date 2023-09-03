Milli cimnastikçilerden 8 madalya

Mustafa ERCA/MERSİN, (DHA) Mersin´de düzenlenen 6´ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona ererken Türk Milli Takımı, Tokyo yolunda önemli bir başarıya imza atarak 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya aldı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonu tamamlandı. Organizasyonun son gününde Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de hazır bulundu. 25 ülkeden 97 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda milli cimnastikçi Ahmet Önder, yer aletinde 13,800 puanla altın, barfikste 14,100 puanla altın, paralel barda da 14,750 puanla bronz madalya kazandı.

Yer aletinde milli sporculardan Sevgi Seda Kayışoğlu, jüriden topladığı 13,000 puanla altın, Bengisu Yıldız da 12,833 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Atlama masasında 12,950 puanla ikinci olan Bengisu Yıldız gümüş, aynı puandaki Ceren Biner de bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde 14,450 puanla ikinci olup gümüş madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, salonda düzenlenen törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye adına muhteşem bir şampiyona olduğunu belirterek, "Bizim için muhteşem bir şampiyona oldu. 3 altın madalya aldık. İstiklal Marşımızı da 3 kez okuttuk. Buraya olimpiyat ve dünya şampiyonları geldi. Ukrayna'dan ve Sırbistan'dan kaliteli sporcular vardı. Diğer sporculardan öte bizim sporcularımızın ne yaptığı önemliydi. Hata yapan sporcularımız kendini gördü, iyi yapan sporcularımız hazır olduğunu gördü. Genel değerlendirmemiz bizim adımıza çok muhteşem bir şampiyona oldu. İstiklal Marşımızı okutmamız ayrı bir heyecandı. Diğer taraftan kadın sporcularımızın gösterdiği performans bizi mutlu etti. Hem erkeklerimiz hem kızlarımız olimpiyat kotası alacak, bütün temennimiz bu" dedi.

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Dünya Şampiyonası öncesi son düzlükte takım olarak büyük bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, "Çünkü takım olarak olimpiyata gitmek istiyoruz. Buraya gelirken de yarışmada kendimizi denemek ve bu başarıları almak. Hedeflediğimiz şeydi. Ben de hedefimi burada gerçekleştirdiğim için memnunum. Dünya Şampiyonası öncesi güzel bir yarışma oldu" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışmalardan genel ve detay

-Ödül töreni

-Türk sporcuların görüntüsü

-Türk sporcular toplu halde

-Federasyon Başkanı Suat Çelen´in konuşması

-Milli spor Ahmet Önder´in konuşması

-Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2023-09-03 21:12:31