Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Milli cimnastikçilerden 8 madalya

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:13 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli cimnastikçilerden 8 madalya
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa ERCA/MERSİN, (DHA) Mersin´de düzenlenen 6´ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona ererken Türk Milli Takımı, Tokyo yolunda önemli bir başarıya imza atarak 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya aldı.

        Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonu tamamlandı. Organizasyonun son gününde Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de hazır bulundu. 25 ülkeden 97 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda milli cimnastikçi Ahmet Önder, yer aletinde 13,800 puanla altın, barfikste 14,100 puanla altın, paralel barda da 14,750 puanla bronz madalya kazandı.

        Yer aletinde milli sporculardan Sevgi Seda Kayışoğlu, jüriden topladığı 13,000 puanla altın, Bengisu Yıldız da 12,833 puanla gümüş madalyaya uzandı.

        Atlama masasında 12,950 puanla ikinci olan Bengisu Yıldız gümüş, aynı puandaki Ceren Biner de bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde 14,450 puanla ikinci olup gümüş madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, salonda düzenlenen törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen tarafından verildi.

        Ödül töreninin ardından konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye adına muhteşem bir şampiyona olduğunu belirterek, "Bizim için muhteşem bir şampiyona oldu. 3 altın madalya aldık. İstiklal Marşımızı da 3 kez okuttuk. Buraya olimpiyat ve dünya şampiyonları geldi. Ukrayna'dan ve Sırbistan'dan kaliteli sporcular vardı. Diğer sporculardan öte bizim sporcularımızın ne yaptığı önemliydi. Hata yapan sporcularımız kendini gördü, iyi yapan sporcularımız hazır olduğunu gördü. Genel değerlendirmemiz bizim adımıza çok muhteşem bir şampiyona oldu. İstiklal Marşımızı okutmamız ayrı bir heyecandı. Diğer taraftan kadın sporcularımızın gösterdiği performans bizi mutlu etti. Hem erkeklerimiz hem kızlarımız olimpiyat kotası alacak, bütün temennimiz bu" dedi.

        Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Dünya Şampiyonası öncesi son düzlükte takım olarak büyük bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, "Çünkü takım olarak olimpiyata gitmek istiyoruz. Buraya gelirken de yarışmada kendimizi denemek ve bu başarıları almak. Hedeflediğimiz şeydi. Ben de hedefimi burada gerçekleştirdiğim için memnunum. Dünya Şampiyonası öncesi güzel bir yarışma oldu" diye konuştu. (DHA)

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Yarışmalardan genel ve detay

        -Ödül töreni

        -Türk sporcuların görüntüsü

        -Türk sporcular toplu halde

        -Federasyon Başkanı Suat Çelen´in konuşması

        -Milli spor Ahmet Önder´in konuşması

        -Genel ve detay

        DHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-09-03 21:12:31

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Sultanlar altın için sahada!
        Sultanlar altın için sahada!
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın ardından
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın ardından
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporculardan 8 madalya
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporculardan 8 madalya
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Milli sporcu Ahmet Önder, Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Ku...
        Milli sporcu Ahmet Önder, Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Ku...
        Mersin'de deprem yardımlarını satan şüphelilere operasyon: 1 tutuklama
        Mersin'de deprem yardımlarını satan şüphelilere operasyon: 1 tutuklama
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası