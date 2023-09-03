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        Anamur'da mağrada rahatsızlanan ABD vatandaşı, mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:16 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:16
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        Anamur'da mağrada rahatsızlanan ABD vatandaşı, mahsur kaldı
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        MERSİN, (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesindeki Morca Mağrası'na inen 14 kişilik ekipteki ABD vatandaşı Mark Dicky (40), yaklaşık bin metre derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kaldı. ABD vatandaşının kurtarılması için çalışma başlatıldı. 

        İlçeye bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan Morca Mağrası'na inen 14 kişilik ekipteki ABD vatandaşı Marck Dicky, bin metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Arkadaşlarının rahatsızlanması üzerine ekiptekiler, durumu yetkililere bildirildi. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İtalya'dan 25 kişilik mağara telekomünikasyon ekibi, Macaristandan 4 kişilik sağlık ekibi talep edildiği öğrenildi. Bölgedeki kurtarma çalışmları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur MERSİN, (DHA)

        2023-09-03 22:15:47

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