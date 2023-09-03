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        Anamur'da mağarada rahatsızlanan ABD vatandaşı, mahsur kaldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:49
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        Anamur'da mağarada rahatsızlanan ABD vatandaşı, mahsur kaldı (2)
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        ABD´Lİ DİCKY, YARDIM TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ

        Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Morca Mağarası'na inen 14 kişilik ekipteki ABD vatandaşı Mark Dicky´in (40), ilaçlarını kullanması sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve yardım talebini geri çektiğini açıkladı. Başkan Kılınç, "ABD vatandaşı, ekiplere sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. İlaçlarını kullanmış. Mağaradan çıkmak istemediğini ve çalışmalarına devam etmek istiyor. Şu an acil bir durum söz konusu değil. Dicky, kendisini iyi hissettiğini belirtse de ekipler onu bulunduğu alandan alacak" dedi. (DHA)Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)-  DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur MERSİN, (DHA)

        2023-09-03 23:48:27

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