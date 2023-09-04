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        Hatayspor-Adana Demirspor: 3-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:32 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:33
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        Hatayspor-Adana Demirspor: 3-3
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- 

        STAT: MERSİN

        HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam (Dk. 46 Lamkel Ze), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 20 Aabid), Strandberg (Dk. 91 Onur Ari), Dele-Bashiru, Aburjania, Burak Bekaroğlu, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Kerim Alıcı), Fernandes (Dk. 90 Matondo)

        ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillion (Dk. 85 Nani), Semih Güler, Rodrigues (Niang), Emre Akbaba, Stambouli (Dk. 65 Ndiaye), Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye

        GOLLER: Dk.53 Fernandes, Dk.73 Strandberg, Dk.75 Dele-Bashiru (Hatayspor) - Dk.40 Cherif Ndiaye, Dk.89 Nani (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Engin Can Aksoy, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg, Burak Bekaroğlu, Kerim Alıcı (Hatayspor) Cherif Ndiaye, Semih Güler (Adana Demirspor)

        Süper Lig'in 4'üncü haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

        19´uncu dakikada orta sahada buluştuğu topu rakip ceza sahası önüne kadar süren Hataysporlu Aburjania´nın şutu yandan auta çıktı.

        29´uncu dakikada Ömer Faruk Beyaz´ın sert şutu kaleci Ertaç´ın ellerinde kaldı.

        40´ıncı dakikada Yusuf Sarı´nın ceza sahası içine gönderdiği topta Cherif Ndiaye´nin dokunuşu golle sonuçlandı: 0-1.

        53´üncü dakikada Hatayspor´un eşitlik sayısı geldi. Fernandes´in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Strandberg skoru eşitledi: 1-1.

        69´uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lamkel Ze´nin vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında VAR uyarısında monitörün başına giden Sarper Barış Saka, Adana Demirspor´lu Emre Akbaba´nın Hataysporlu Dele Bashiru´ya müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.

        73´üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

        75´inci dakikada Strandberg´in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru´nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

        84´üncü dakikada Gravillon´un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

        89´uncu dakikada oyuna sonradan giren Nani beraberliği getiren golü kaydetti: 3-3.

        Karşılaşma 3-3´lük beraberlikle sona erdi. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-09-04 00:31:05

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