Hatayspor-Adana Demirspor: 3-3
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-
STAT: MERSİN
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken
HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam (Dk. 46 Lamkel Ze), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 20 Aabid), Strandberg (Dk. 91 Onur Ari), Dele-Bashiru, Aburjania, Burak Bekaroğlu, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Kerim Alıcı), Fernandes (Dk. 90 Matondo)
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillion (Dk. 85 Nani), Semih Güler, Rodrigues (Niang), Emre Akbaba, Stambouli (Dk. 65 Ndiaye), Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye
GOLLER: Dk.53 Fernandes, Dk.73 Strandberg, Dk.75 Dele-Bashiru (Hatayspor) - Dk.40 Cherif Ndiaye, Dk.89 Nani (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Engin Can Aksoy, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg, Burak Bekaroğlu, Kerim Alıcı (Hatayspor) Cherif Ndiaye, Semih Güler (Adana Demirspor)
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.
19´uncu dakikada orta sahada buluştuğu topu rakip ceza sahası önüne kadar süren Hataysporlu Aburjania´nın şutu yandan auta çıktı.
29´uncu dakikada Ömer Faruk Beyaz´ın sert şutu kaleci Ertaç´ın ellerinde kaldı.
40´ıncı dakikada Yusuf Sarı´nın ceza sahası içine gönderdiği topta Cherif Ndiaye´nin dokunuşu golle sonuçlandı: 0-1.
53´üncü dakikada Hatayspor´un eşitlik sayısı geldi. Fernandes´in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Strandberg skoru eşitledi: 1-1.
69´uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lamkel Ze´nin vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında VAR uyarısında monitörün başına giden Sarper Barış Saka, Adana Demirspor´lu Emre Akbaba´nın Hataysporlu Dele Bashiru´ya müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.
73´üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.
75´inci dakikada Strandberg´in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru´nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
84´üncü dakikada Gravillon´un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
89´uncu dakikada oyuna sonradan giren Nani beraberliği getiren golü kaydetti: 3-3.
Karşılaşma 3-3´lük beraberlikle sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2023-09-04 00:31:05