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        Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 01:19 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:19
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        Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından
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        Mustafa ERCAN/Mersin,(DHA) Süper Lig'in 4'üncü haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu. 

        PATRICK KLUIVERT: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN BİR SONUÇ OLDU

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, seyri güzel bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Maça istediğimiz gibi başladık, istediğimiz gibi oynuyorduk ve 1-0 öne geçtik. Tam istediğimiz kıvamda oynarken, soyunma odasına girdik. İkinci yarıya da iyi başlamamıza rağmen 10-15 dakika içerisinde skor bir anda 3-1 oldu. Ancak sonrasında 3-2'yi bulduk ve 1 değişiklik yaparak ön taraftaki oyuncuları 1'e 1 oynatmaya başladık. Bu yolla 3-3'ü de bulduk. Hatta son dakikalarda öne de geçebilirdik fakat hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu. Biz normalde tabiki de galip gelmek istiyorduk. Futbolda maalesef böyle sonuçlar olabiliyor. Rakip takımı ve hocalarını tebrik etmek lazım. 1-0'dan 3-1 öne geçmişlerdi" diye konuştu.

        VOLKAN DEMİREL: OYUNCU DEĞİŞTİRMEKTE GEÇ KALDIK

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise rakibin ilk 45 dakikada daha üstün olduğunu dile getirerek, "Biz ilk yarı oyuna giremedik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle oyunu dengeledik ve sonrasında bulduğumuz 3 golle öne geçtik. Ancak daha sonrasında benim de hatam var, oyuncu değiştirmekte geç kaldık. O sırada bir gol yedik. Daha sonrasında skoru korumak için biraz daha yaslanıp, maçı bitirmek istedik ama ceza sahası dışından çekilen bir şut gol oldu. Maç 3-3 bitti. Seyredenler için keyifli bir maç ama benim için 1 puan hiçbir zaman mutlu edici bir sonuç değil. Genç bir takımız. Biraz acemiliğimiz var. Bunu oynaya oynaya öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Patrick Kluivert'in açıklamaları

        -Volkan Demirel'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-09-04 01:18:27

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