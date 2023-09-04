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        Mersin'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:09
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        Mersin'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı 
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        Okan ÇALIŞKAN/AKDENİZ(Mersin), (DHA)MERSİN'de işçi servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 BLE 579 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 33 S 5056 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 12 kişi yaralandı. İhbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKAN

        2023-09-04 12:07:39

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