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        Kırtasiyeciler Odası'ndan uyarı: Solvent içermez yazısına dikkat edilmeli

        MERSİNKırtasiyecilerOdası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, okulların açılmasıyla birlikte başlayan kırtasiye alışverişi konusunda, öğrencileri ve velileri kırtasiye ürünlerinde kimliği belirli ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı. Kıvılcım, "Kırtasiye alışverişlerinde ürünün üzerinde mutlaka firmanın ismi bulunmalı, CE belgesi olmalı, yapışkanlı ürünlerde solvent içermez yazısına dikkat edilmeli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:28
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        Kırtasiyeciler Odası'ndan uyarı: Solvent içermez yazısına dikkat edilmeli
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        Türkiye'de 19 milyon öğrenci ve 1,3 milyon öğretmenin okullara döneceği yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde yoğunluk başladı. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyeci esnafı olarak kar oranlarından fedakarlık ederek yeni sezona hazırlandıklarını vurguladı. Kırtasiye alışverişleri konusunda önerilerde bulunan Kıvılcım, esnafın, güvenli kırtasiye ürünleri, TSE´li defterleri, solvent içermeyen yapışkanlı ürünleri, yine fitalat (kansorejen madde) içermeyen çanta ve kalem kutuları, CE belgeli kırtasiye ürünleri, indirimli fiyatları ve taksitli satış imkanlarıyla yeni eğitim öğretim sezonuna hazır olduğunu kaydetti.

        'FİTALAT İÇERMEZ YAZISINA DİKKAT EDİLMELİ'

        Öğrenciler ve velilerin kırtasiye ürünü alırken dikkat etmeleri gereken hususlardan bahseden Kıvılcım, "Kırtasiye alışverişlerinde ürünün üzerinde mutlaka firmanın ismi bulunmalı, CE belgesi olmalı, yapışkanlı ürünlerde solvent içermez yazısına dikkat edilmeli. Defterlerde TSE belgesine bakılmalı. Bilhassa çanta alırken fitalat içermez yazısına dikkat edilmeli, firma amblemine bakılmalı. Bu arada, bu yıl tüm okullarda yardımcı kitaplarında ücretsiz verilecek olması velilerimizi biraz daha rahatlatacaktır. Belki ekonomik açıdan zorlu bir dönem geçireceğiz ama bu geçiş dönemini de hep beraber atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

        'KIRTASİYEDEN ALIŞVERİŞ YAPIN'

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