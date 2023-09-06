Mağarada rahatsızlanan ABD'li araştırmacıya 1040 metre derinlikte müdahale MERSİN'dekiMorcaMağarası'nda araştırma yaptığı sırada rahatsızlanan ABD'li Mark Dicky'e (40), 1040 metre derinlikte uygulanan tedavi sürüyor. Dar bir alanda olduğu bildirilen Dicky'in sağlığına kavuşup, kendi imkanları ile mağaradan çıkması bekleniyor. Diğer yandan oluşturulan 98 kişilik ekip, tedbir amaçlı mağarada dışında bekletiliyor.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya, 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan profesyonel mağaracı ABD'li Mart Dicky, 3 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

DOKTORLAR MAĞARAYA İNİP, TEDAVİYE BAŞLADI

Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını durumunun iyi olduğunu belirtip, yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi. Doktorların 1040 metre derinlikte tedavisine başladığı Dicky'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Dar bir alanda olduğu bildirilen Dicky'in sağlığına kavuşup, kendi imkanları ile mağaradan çıkması bekleniyor.

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