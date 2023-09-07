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        Mersin'de tefecilere operasyon: 14 gözaltı

        MERSİN'deihtiyacıolanlara faizle borç para vererek senet imzalatan tefecilere yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, çatıda saklanırken, dronla tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:34
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        Mersin'de tefecilere operasyon: 14 gözaltı
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        Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde tefecilere yönelik artan şikayetler üzerine harekete geçti. Çalışma yapan ekipler, ilçe genelinde ihtiyacı olanlara faizle borç para veren kişilerin, karşılığında boş senetlere imza attırdığını belirledi. Ekipler, tefecilerin aldıkları senetleri kendilerine göre doldurup, icra takibi başlatıp ev ve arsaları kendi üzerlerine devraldıklarını da tespit etti. 

        Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 130 polisin katılımıyla sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerin de destek verdiği operasyonda C.K., C.K., H.K., Ö.G., D.G., Y.K., A.Ç., İ.F., E.F., A.E., M.C., U.Y.C., M.B. ve H.Ç. gözaltına alındı. 

        ÇATIDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

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