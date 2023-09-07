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        Rahatsızlandığı mağarada müdahale edilen ABD'li araştırmacı ayağa kalktı; çıkışı bekleniyor

        MERSİN'dekiMorcaMağarası'nda 1040 metre derinlikte araştırma yaparken rahatsızlanıp, bulunduğu noktada doktorların tedavisine başladığı ABD'li Mark Dicky'e (40), 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, ayağa kalktı. Dicky'in yaşadığı halsizlik durumunun ortadan kalkmasıyla ekiple birlikte yürüyerek mağaradan çıkması bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:24
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        Rahatsızlandığı mağarada müdahale edilen ABD'li araştırmacı ayağa kalktı; çıkışı bekleniyor
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        Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dicky, 3 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        DOKTORLARDAN MAĞARADA MÜDAHALE

        Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını, durumunun iyi olduğunu belirtip, yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye, doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dicky'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, ayağa kalktı. Mark Dicky'in, yaşadığı halsizlik durumunun ortadan kalkmasıyla ekipler birlikte yürüyerek mağaradan çıkması bekleniyor.

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