4 yaşında tenise başlayan Rüzgar, Rafa Nadal Akademi'de 'winner' oldu MERSİN´debabasınınyönlendirmesiyle 4 yaşında tenise başlayan Rüzgar Boyacıoğlu (9), İspanya'nın Palma de Mallorca adasında bulunan dünyaca ünlü tenis oyuncusu Rafael Nadal'ın kurduğu Rafa Nadal Academisi'nde 9 yaş grubu yaz kampında düzenlenen turnuvada rakiplerini yenerek en iyi ödül olan 'winner' oldu. Rüzgar ile ilgili olumlu yorumlar yapan Nadal, onunla selfie çekti.

Mersin´de yaşayan Miray Boyacıoğlu, oğlu Rüzgar´ı 5 yıl önce tenise yönlendirdi. Tenis antrenörü Hakan Ummak´ın yetiştiği Rüzgar Boyacıoğlu, son yıllarda düzenlenen farklı turnuvalarda ilk 3'e girerek dikkatleri çekti. Rüzgar, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Palma de Mallorca adasında bulunan dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın kurduğu Rafa Nadal Akademi'de 9 yaş grubu yaz kampına katıldı. Burada dünyanın farklı ülkelerinden gelen tenisçilerle bir araya gelen Rüzgar, katıldığı eğitimlerin yanı sıra düzenlenen tüm turnuvaları da 9 yaş grubunda en iyi ödül olan 'winner' oldu

NADAL'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ