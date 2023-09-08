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        ABD'li araştırmacıyı mağaradan çıkarmak için hazırlıklar tamamlandı

        MERSİN'dekiMorcaMağarası'nda 1040 metre derinlikte araştırma yaparken rahatsızlanıp, bulunduğu noktada doktorların tedavisine başladığı ABD'li Mark Dicky'i (40), çıkarmak için hazırlıklar tamamlandı. Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan gelen ekiplerin de dahil olduğu kurtarma çalışması, Dicky'in sağlık durumuna göre başlatılacak. Anadolu Speoloji Grubu Derneği yetkilileri, yapılacak operasyonunun, `dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonlarından biri olacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:39
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        ABD'li araştırmacıyı mağaradan çıkarmak için hazırlıklar tamamlandı
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        Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dicky, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        DOKTORLARDAN MAĞARADA MÜDAHALE

        Ayrıca Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan da bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi. Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'nda deneyimli eğitmeni olan Dicky'e 4 Eylül'de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dicky'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, dün ilk kez ayağa kalktı.

        EN KAPSAMLI KURTARMA OPERASYONU

        AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 170 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı'nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurup olası kurtarma hazırlıklarını da tamamladı. Girintili çıkıntılı ve yan yollarla ulaşılan mağaraya uzman ekipler, sağlam kayalara iplerle bağlantı noktaları döşedi.

        Anadolu Speoloji Grubu Derneği yetkilileri, yapılacak operasyonunun, `dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonlarından biri olacağını söyledi. Dicky'nin sağlık durumunu takip eden doktorların kararına göre hareket edileceği bildirildi. Planlamaya göre, ayağa kalkan ancak kendisini halsiz hisseden Dicky'nin mağaranın bazı bölümlerini yürüyerek geçmesi, bazı noktaları ise sedyeye alınıp aşılması hedefleniyor.

        TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ DERİN MAĞARASI

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