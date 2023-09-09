ABD'li araştırmacıyı rahatsızlandığı mağaradan, 6 ülkeden 192 kişilik ekip çıkaracak

Morca Mağarası'nda 5 gün önce mide kanaması geçirdiği için yardım talebinde bulunan ABD´li bilim insanı Mark Dickey için çalışmalar sürüyor. Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya, Macaristan ve Polonya'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den AFAD, UMKE, jandarma ve acil sağlık görevlilerinden oluşan 192 kişilik, ekip organizasyonda görev alıyor. AFAD koordinasyondaki ekipler; arama, kurtarma, tedavi hizmetleri ve lojistik konularında çalışmalarını sürdürüyor. ABD´li bilim insanının çıkarılması için iki plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri; Mark Dickey´in sağlığına kavuşarak kendi imkanı ile çıkması, diğeri ise mağara içerisinde stratejik noktalara her biri 7 kişiden oluşan ekiplerin yardımı ile çıkarılması. Bunun için mağara içerisinde hem halat döşeme, hem de dar noktaların genişletmesi çalışmaları sürüyor.

'DOKTORLAR MÜDAHALE EDİYOR'