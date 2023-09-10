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        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır

        MERSİN'dekiMorcaMağarası'nda 1040 metre derinlikte araştırma yaparken rahatsızlanıp, bulunduğu noktada doktorların tedavisine başladığı ABD'li Mark Dickey'i (40), çıkarmak için ekiplerin hazırladığı yol haritası ortaya çıktı. Mağaranın 7 bölümü, 6 ülkeden kurtarma ekiplerine bölündü. Dickey ile ilk teması Bulgar ekibi yapacak, ardından Hırvat, İtalyan, Polonyalı, Macar ekip sırasıyla Dickey'in çıkışına eşlik edecek. Türk kurtarma ekibi ise Dickey'i yüzeye çıkararak, tıbbi desteğe ulaştıracak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:22
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        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır
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        Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord'un da olduğu ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dickey'in ekip arkadaşlarından biri, yetkililerden yardım istemek için mağaranın içerisinde, hastalandığı yerin 500 metre ilerisindeki 7-10 saat arasındaki mesafedeki sabit telefon hattına ulaşmak için harekete geçti. Dickey'in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar kendisini iyi hissedebilmesi için müdahalelerde bulundu. 3 Eylül'de telefona ulaşan ekip arkadaşı, yetkililere yardım talebinde bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        DOKTORLARDAN MAĞARADA MÜDAHALE

        Bölgeye Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan kurtarma ekipleri gönderildi. ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'nun deneyimli eğitmeni olan Dickey'e 4 Eylül'de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dickey'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dickey, ayağa kalktı. AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 192 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı'nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurdu. Dickey'in mağaradan çıkartılabilmesi için kurtarma hazırlıklarını yapıldı. Girintili çıkıntılı ve yan yollarla ulaşılan mağaraya uzman ekipler, sağlam kayalara iplerle bağlantı noktaları döşedi. Anadolu Speoloji Grubu Derneği yetkilileri, yapılacak operasyonunun, dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonlarından biri olacağını kaydetti. Dickey'nin sağlık durumunu takip eden doktorların kararına göre hareket edileceği bildirildi. Planlamaya göre, ayağa kalkan ancak kendisini halsiz hisseden Dickey'in mağaranın bazı bölümlerini yürüyerek geçmesi, bazı noktaları ise sedyeye alınıp aşılması hedefleniyor.

        İLK TEMASI BULGAR EKİP SAĞLAYACAK

        Dickey'i bulunduğu yerden çıkarmak için ekiplerin hazırladığı yol haritası ortaya çıktı. Mağaranın 7 bölümü, 6 ülkeden kurtarma ekibine bölündü. Dickey ile ilk teması, bulunduğu yer olan 3 bin 412 fitte Bulgar ekibi sağlayacak. Bulgar ekip,  2 bin 953 fite kadar çıkışa eşlik edecek. Daha sonra ise İtalyan ekibin yanına getirilecek Dickey, 2 bin 345 fitte Hırvat ekibe teslim edilecek. İtalyan mağara kurtarma ekibi ise 1640 fite kadar Dickey'e eşlik edecek. Dickey, Polonya ekibi tarafından 1181, Macar ekip tarafından ise 590 fitte Türk arama kurtarma ekibine teslim edilecek. Türk ekip, Mark Dickey'i 590 fitten itibaren mağaradan çıkartacak. Dickey'in bulunduğu 1040 metre derinliğe ulaşacak bir telefon hattı kuruldu. Hırvat kurtarma ekipleri, yedek olarak ek bir CaveLink iletişim sistemi kurdu. 

        DİCKEY'İN MORCA'YA YOLCULUĞU 

        Mark Dickey'in Morca Mağarası'na gitmeden önce yaptığı hazırlık aşamasında çekildiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Dickey'in nişanlısı Jessica ve diğer arkadaşlarıyla bir brandanın üzerine Morca Mağarası'nda yapacağı araştırmalarda kullanacağı malzemeleri dizdiği görüldü. Dickey, bu brandanın önünde yaptığı özçekimi sosyal medya hesabına yükledi.

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