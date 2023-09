ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (3)

ÇALIŞMASAHASINDAİNCELEME

AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, Avrupa Mağara Kurtarma Birliği Teknik Komisyonu Başkanı Guiseppe Conti, Mağaracılık Federasyonu, Mağara Kurtarma Komisyonu Medikal Koordinatörü Tulga Şener ve Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, Mark Dickey´i kurtarma çalışmalarının devam ettiği Anamur ilçesi Morca Mağarası girişindeki sahaya gelerek incelemelerde bulundu.

`2-3 GÜN SONRA KAMP ALANINA ÇIKARACAĞIZ´

Tahliye operasyonu hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, çalışmaların olumlu devam ettiğini belirterek, "Kendisinin sağlık durumu genel anlamıyla güzel. Sıvıyla beslenmesi devam ediyor. Plazma ve serum destekleriyle şu an için mide kanaması problemimizi aşmış durumdayız. Kendisini dünden bu yana yapılan operasyonda 680 metreye kadar getirdik. Şu ana kadar olumsuz bir şey yaşamadık. Şu saat itibarıyla 500 metreye kadar kurtarma operasyonu devam etmektedir. İnşallah bir sorun yaşamazsak 2-3 gün sonra kendisini kamp alanımıza çıkarmış olacağız. Arkasında sağlık birimleri aracılığıyla naklini sağlayacağız. Tedavisini de yaptıktan sonra uğurlayacağız inşallah" dedi.

HER ROTADA MUTLAKA DOKTORLAR EŞLİK EDİYOR

Mağara Kurtarma Komisyonu Medikal Koordinatörü Tulga Şener ise Mark Dickey´in tedavisine bin 40 metrede başladıklarını hatırlatarak, "Daha sonra kendisine her aşamada Macar ve İtalyan doktorları eşlik etti. İlk hedef olan 680 metre kampına getirildi. Daha önce 4 ünite kamp verilmişti. Orada da kendisine 2 ünite kan verildi. Yine plazma verildi. Damar yoluyla beslenmesi sağlandı. Genel durumu düzeltildikten sonra da tekrar nakil başladı. Bugünkü ilk hedef 500 metre. Yine 500 metrede medikal olarak her şeye hazırlıklıyız. Orada damar yolu beslenme sıvıları, çeşitli serumlar ve ilaçlar hazır olarak bekletiyoruz. Tüm rota boyunca da kendisine mutlaka bir hekim eşlik edecek. Şu an İtalyan doktorlar ona her rotada mutlaka eşlik ediyor. Mark'ın tıbbi durumu şu an gayet iyi. En az 2 gündür herhangi bir kanaması, kusması olmadı. Bütün vital belirtileri, nabız, tansiyon, vücut ısısı, bilinç durumu, kooperasyon da dahil hepsi tamamıyla sağlıklı. Biz hatta dışarıya çıktıktan sonraki planlamaları da yaptık. UMKE'ye çadıra getirilecek. Hem Türk hem de yabancı doktorlarla birlikte son değerlendirilmesi yapılacak. Yazılı bir rapor ile birlikte Türk otoritesine teslim edilecek. Kendisinin helikopterle transferi artı hangi hastaneye gideceği dahil planlandı" diye konuştu.

`DÜNYADAKİ EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİ OLACAK´

Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ise şöyle konuştu: