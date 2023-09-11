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        ABD'li araştırmacının mağaradan çıkışı için son 400 metre (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:55
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        ABD'li araştırmacının mağaradan çıkışı için son 400 metre (2)
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        AFADMERSİNİL MÜDÜRÜ KONUŞTU

        Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey'in son durumuna ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti'nin de bulunduğu toplantıda konuşan AFAD Mersin İl Müdürü Cenk Yıldız, dünyada bir ilk olan Morca Mağarası'ndaki kurtarma operasyonunun tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

        'MARK, 300 METREYE DOĞRU HAREKET EDİYOR'

        Yıldız, "11 Eylül tarihi itibarıyla mağara içerisinde ve dışında 200 personelle çalışmalar hızlı, sağlıklı ve risk minimalize edilerek devam etmektedir. Kurtarma operasyonunun bütün aşamaları sağlık personelinin kontrolünde olup, Mark'ın en tehlikesiz, en sağlıklı yukarı çıkması için herkes seferber olmuş durumda. Bin 100 metreden çıkıp, 900 metrelere geldik; aynı gün içerisinde 680 metreye ulaştık. Burada bir kamp yaparak Mark'ı dinlendirdik. Akabinde tekrar hareketimiz başladı ve 640 metrelere geldik, süreç devam etti. Şu anda 400 metreye kadar ulaştık. Mark, 400 metreden 300 metreye doğru hareket ediyor. Tamamen doktor eşliğinde süreç devam etmektedir. Mark'ın sağlık durumu iyidir ve yalnızca sıvı olarak beslenmesi yapılmaktadır. Beklentimiz; 1,5 gün sonra Mark'ın mağaradan çıkışının tamamlanması yönündedir" dedi.

        'GENEL SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ'

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