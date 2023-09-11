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        Tarsus´ta fırtınada 2 okulun çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

        MERSİN'in Tarsusilçesinde etkiliolan fırtınada 2 okulun çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:05
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        Tarsus´ta fırtınada 2 okulun çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı
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        Tarsus ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı´nda, boş bir okulun binasının çatısı yola uçtu. Yol trafiği kapanırken, bölgeye Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle çatının parçaları temizlenerek yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Tozkoparan Mahallesi´ndeki Çağlayan İlköğretim Okulu´nun çatısı da fırtına nedeniyle bahçedeki boş oyun alanına düştü.

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