ABD'Lİ ARAŞTIRMACI MAĞARADAN ÇIKARILDI

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord'un da olduğu ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dickey'in ekip arkadaşlarından biri, yetkililerden yardım istemek için mağaranın içerisinde, hastalandığı yerin 500 metre ilerisindeki 7-10 saat arasındaki mesafedeki sabit telefon hattına ulaşmak için harekete geçti. Dickey'in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar kendisini iyi hissedebilmesi için müdahalelerde bulundu. 3 Eylül'de telefona ulaşan ekip arkadaşı, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.MAĞARADA MÜDAHALE

Bölgeye Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan da kurtarma ekipleri gönderildi. ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'nun deneyimli eğitmeni olan Dickey'e 4 Eylül'de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dickey'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dickey, ayağa kalktı.

AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 192 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı'nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurdu. Dickey'in mağaradan çıkartılabilmesi için kurtarma hazırlıkları yapıldı. Girintili çıkıntılı ve yan yollarla ulaşılan mağaraya uzman ekipler, sağlam kayalara iplerle bağlantı noktaları döşedi.ADIM ADIM ÇIKARTILDI

Hazırlıklarını tamamlayan kurtarma ekibinde yer alan Bulgar ekibi, Dickey ile ilk teması sağladı. Kan verilip serum bağlanan Dickey, doktorların da onayı ile 9 Eylül'de çıkışa geçti. 7 ayrı bölüme ayrılan mağarada sedye ile adım adım taşınan Dickey, bu gece yarısı mağaradan çıkarıldı. Bölgede bekleyen sağlık ekibi tarafından muayene edilen Dickey, helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

----------------------------

Mağaranın girişi

Mark Dickey'in halata bağlı sedye ile mağaradar çıkarılması

Sedyenin halattan indirilmesi

Seyde ile çadıra taşınması

Arkadaşlarının "Well come to 0 m" yazısıyla karşılaması

Sağlık kontrolünden çıktıktan sonra Dickey'in sedye üzerinde açıklaması

Sedye ile ambulansa taşınması

Ambulansın içindeki görüntüsü