Yüksek gerilim direklerini çalan 5 kişi yakalandı

Toroslar ilçesinde yaşanan enerji kesintisi üzerinde yapılan çalışmada yüksek gerilim direklerinin yerinde olmadığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, ilçeye bağlı Güzelyayla ve Değnek mahallelerinde 9 adet yüksek gerilim direğinin çalındığını tespit etti.