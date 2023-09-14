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        Yüksek gerilim direklerini çalan 5 kişi yakalandı

        MERSİN'inyüksekkesimlerindeki yerleşim yerlerinde bulunan yüksek gerim direklerini çalan 5 kişi, güvenlik kameralarından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:50
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        Yüksek gerilim direklerini çalan 5 kişi yakalandı
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        Toroslar ilçesinde yaşanan enerji kesintisi üzerinde yapılan çalışmada yüksek gerilim direklerinin yerinde olmadığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, ilçeye bağlı Güzelyayla ve Değnek mahallelerinde 9 adet yüksek gerilim direğinin çalındığını tespit etti.

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