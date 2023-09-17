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        ABD'li araştırmacı Mark Dickey, taburcu oldu

        MERSİN'inAnamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda 1276 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metredeki tedavisinin ardından 11´inci günde kurtarılan ABD'li araştırmacı Mark Dickey (40), tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:05
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        ABD'li araştırmacı Mark Dickey, taburcu oldu
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        MERSİN'inAnamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda 1276 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metredeki tedavisinin ardından 11´inci günde kurtarılan ABD'li araştırmacı Mark Dickey (40), tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi.

        Morca Mağarası'na 3 Eylül'de inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçiren ABD'li araştırmacı Mark Dickey, getirildiği 1040 metrede tedavi edildi. Bir süre ayağa kalkamayan Dickey, doktorların kararı üzerine, 6 ülkeden 192 kişilik ekibin çabasıyla 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül'de mağaradan sedyeyle tahliye edildi. Mark Dickey'in helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlandı. 6 ülkeden 192 kişilik ekibin çabasıyla kurtarılan ve dün hastaneden taburcu edilen Dickey, ABD'ye dönmek üzere Ankara'ya gitti.

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