Düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN´de düğünsalonundaçıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasara neden oldu.

Akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle düğün salonunda hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.