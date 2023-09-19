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        Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu: 17 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:15
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        Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu: 17 gözaltı (2)
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        2´SİCİNAYETŞÜPHELİSİ ÇIKTI

        Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 silah, 1 tam otomatik silah, 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 1 ikamette yasaklı ırk köpek ile avlanması yasak şahin de muhafazaya alınıp doğa ve hayvan koruma polislerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin cinayet şüphelisi olduğu, 1´i hakkında ise 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. 

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