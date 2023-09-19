Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

MERSİN'inMezitli ilçesinde 12 yaşındaki İsnur Tüblek., sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi ile birlikte ortadan kayboldu. Aile, kızlarının sosyal medyadan tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini öne sürüp, şikayetçi oldu.

Olay, 16 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Sabri Tüblek, sabah kalktığında kızı İsnur'un yatağında olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Tüblek, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Sabri Tüblek, kızının saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldıklarını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, küçük kız ile onun birlikte gittiği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.