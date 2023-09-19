Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti

        MERSİN'inTarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi Emirhan Şimşek (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:49 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'inTarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi Emirhan Şimşek (23), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Boğazpınar Mahallesi´ndeki orman gençleştirme sahası ağaç kesimi bölgesinde meydana geldi. Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karboğazı Orman İşletme Şefliği A-92 yangın ekibinde çalışan yangın işçisi Emirhan Şimşek, kesim yapıldığı esnada düşen tomruğun altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in cansız bedeni, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası
        Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası
        Mersin'de üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Mersin'de üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor
        Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor
        Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu: 17 gözaltı (2)
        Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu: 17 gözaltı (2)