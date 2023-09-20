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        Mersin polisi, DEAŞ´ın sözde eğitimcisini yakaladı

        MERSİN'de DEAŞterör örgütü üyelerine, ülkesi Suriye'de çekilen propaganda videosuyla şeriat eğitimi verdiği belirlenen A.A., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:00
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        Mersin polisi, DEAŞ´ın sözde eğitimcisini yakaladı
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        MERSİN'de DEAŞterör örgütü üyelerine, ülkesi Suriye'de çekilen propaganda videosuyla şeriat eğitimi verdiği belirlenen A.A., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Elde edilen istihbarı bilgilerde örgüt üyelerine ülkesi Suriye'de sözde şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda görüntüsü tespit edilen A.A., operasyonla yakalandı. A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.

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