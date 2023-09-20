Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mustafa´ya çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi verildi, eğitimine devam edebilecek

        MERSİN'dekullandığı akülü sandalyesi çalındığı için okula gidemeyen doğuştan engelli 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ergül'e (16), hayırseverler akülü sandalye hediye etti. Mustafa, eğitimine bu sandalyeyle devam edebilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa´ya çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi verildi, eğitimine devam edebilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'dekullandığı akülü sandalyesi çalındığı için okula gidemeyen doğuştan engelli 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ergül'e (16), hayırseverler akülü sandalye hediye etti. Mustafa, eğitimine bu sandalyeyle devam edebilecek.

        Serebral palsi hastalığı nedeniyle doğuştan engelli Mustafa Ergül'ün akülü sandalyesi, 5 Eylül'de çalındı. Polis, hırsızların peşine düştü. Bu süreçte Mustafa, eğitim gördüğü Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'na akülü sandalyesi olmadığı için gidemedi. Annesinin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım paylaşımını gören Gönülden Gönüle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu ile iletişime geçip, Mustafa'nın okula daha rahat gidip gelmesi için akülü sandalye talebinde bulunuldu. Bunun üzerine hayırseverler, bir akülü sandalye temin etti. Mustafa'yı hayata bağlayacak olan akülü sandalye evinin önüne getirildi. Kapının önünde heyecanla bekleyen Mustafa, akülü sandalyeyi görünce büyük sevinç yaşadı. Sandalyesine binen Mustafa, yeniden kendi başına hareket etmenin keyfini çıkardı.

        'EĞİTİMİNE DEVAM EDEBİLİYOR'

        Oğluna hediye edilen akülü sandalye için teşekkür eden anne Elif Ergül (34), "Mustafa doğuştan kas hastası. Yüzde 76 engelli. Desteksiz yürüyemiyor. Akülü sandalyesi binanın içerisinden çalındı. Umutsuzluğa kapılan Mustafa'ya hayırseverlerin desteği umut oldu. Mustafa okuluna rahatça gidebilecek. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Engelleri onlar sayesinde aştık. Mustafa'nın ayakları bu akülü sandalyesi. Bunu çalanlar ayaklarını çaldı. Bağışçılar da Mustafa'ya yeni bir ayak bağışlamış oldu" dedi.

        Akülü sandalyeye kavuşan Mustafa Ergül ise bağışçılara teşekkür etti. Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu Kurucusu Halil Öz de engellilere destek olan herkese teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
        Mersin polisi, DEAŞ´ın sözde eğitimcisini yakaladı
        Mersin polisi, DEAŞ´ın sözde eğitimcisini yakaladı
        Üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası
        Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası