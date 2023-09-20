Mustafa´ya çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi verildi, eğitimine devam edebilecek MERSİN'dekullandığı akülü sandalyesi çalındığı için okula gidemeyen doğuştan engelli 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ergül'e (16), hayırseverler akülü sandalye hediye etti. Mustafa, eğitimine bu sandalyeyle devam edebilecek.

MERSİN'dekullandığı akülü sandalyesi çalındığı için okula gidemeyen doğuştan engelli 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ergül'e (16), hayırseverler akülü sandalye hediye etti. Mustafa, eğitimine bu sandalyeyle devam edebilecek.

Serebral palsi hastalığı nedeniyle doğuştan engelli Mustafa Ergül'ün akülü sandalyesi, 5 Eylül'de çalındı. Polis, hırsızların peşine düştü. Bu süreçte Mustafa, eğitim gördüğü Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'na akülü sandalyesi olmadığı için gidemedi. Annesinin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım paylaşımını gören Gönülden Gönüle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu ile iletişime geçip, Mustafa'nın okula daha rahat gidip gelmesi için akülü sandalye talebinde bulunuldu. Bunun üzerine hayırseverler, bir akülü sandalye temin etti. Mustafa'yı hayata bağlayacak olan akülü sandalye evinin önüne getirildi. Kapının önünde heyecanla bekleyen Mustafa, akülü sandalyeyi görünce büyük sevinç yaşadı. Sandalyesine binen Mustafa, yeniden kendi başına hareket etmenin keyfini çıkardı.

'EĞİTİMİNE DEVAM EDEBİLİYOR'

Oğluna hediye edilen akülü sandalye için teşekkür eden anne Elif Ergül (34), "Mustafa doğuştan kas hastası. Yüzde 76 engelli. Desteksiz yürüyemiyor. Akülü sandalyesi binanın içerisinden çalındı. Umutsuzluğa kapılan Mustafa'ya hayırseverlerin desteği umut oldu. Mustafa okuluna rahatça gidebilecek. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Engelleri onlar sayesinde aştık. Mustafa'nın ayakları bu akülü sandalyesi. Bunu çalanlar ayaklarını çaldı. Bağışçılar da Mustafa'ya yeni bir ayak bağışlamış oldu" dedi.

Akülü sandalyeye kavuşan Mustafa Ergül ise bağışçılara teşekkür etti. Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu Kurucusu Halil Öz de engellilere destek olan herkese teşekkür etti.